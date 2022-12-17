7 معلومات عن مسلسل محمد ممدوح وريهام عبدالغفور في رمضان 2023

يطل النجمان ريهام عبدالغفور ومحمد ممدوح، على الجمهور في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، من خلال عمل درامي يحمل اسم مبدئي «الرشيد»، الذي انطلق تصويره في الساعات الماضية، لينافس ضمن الأعمال الدرامية في موسم رمضان، الذي يضم عدد كبير من نجوم الفن.

وبالتزامن مع انطلاق تصوير مسلسل الرشيد، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عنه، وذلك من خلال السطور التالية:

- يشارك سيد رجب بطولة المسلسل مع محمد ممدوح وريهام عبدالغفور.

- عدد الحلقات 15 حلقة.

قصة المسلسل

- تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

- يجسد محمد ممدوح شخصية رجل يتعرض لحادث مفاجئ، يقلب الأمور وتتصاعد الحلقات بشكل غير متوقع، لاستكشاف ماذا يحدث له.

أول تجربة إخراجية لشقيقة محمد ممدوح

- مسلسل الرشيد، أول تجربة إخراجية في عالم الدراما للمخرجة مي ممدوح، وهى شقيقة الفنام محمد ممدوح، التي عملت سنوات طويلة في عملها، باعتبارها مساعد مخرج لعدد من المخرجين المتميزين.

- انطلق تصوير أولى مشاهد المسلسل في الساعات الماضية بمنطقة حلوان.

- التقى محمد ممدوح وريهام عبدالغفور قبل ذلك في مسلسل لا تطفئ الشمس عام 2017، وفيلم الخلية عام 2017.