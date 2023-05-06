مصدر حكومي: انتظروا أكبر حركة ترقيات في 2023

كشف مصدر حكومي مسؤول، أن الفترة المقبلة وتحديدا بعد شهر يوليو 2023، تشهد انفراجة كبيرة في الترقيات الحكومية والقطاع الخاص، إذ يجري توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل ووظيفة بمرتبات مجزية تتناسب مع ضغوط المعيشة والظروف الحياتية التي يمر بها العالم حاليا، مؤكدا أن الترقيات التي ستوفرها الدولة في هذه الفترة ستكون أكبر حركة سواء كانت في الجهات الحكومية والقطاعين العام والأعمال العام أو في مؤسسات القطاع الخاص.

فرص عمل ثمار استراتيجية التشغيل

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الانفراجة في الترقيات الحكومية ستكون إحدى ثمار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها على الفور خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالأول من مايو الجاري 2023.

حركة تعيينات كبيرة لذوي الهمم ضمن الـ5%

وأوضح المصدر، أن الوظائف وفرص العمل، لا سيما في القطاع الخاص التي سترسم ملامحها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تتناسب مع طبيعة سوق العمل واحتياجاته، فضلا عن استيفاء نسبة الـ5% بكل جهة حكومية أو خاصة، ما يفتح الباب لتوظيف عدد كبير لا بأس به من ذوي الهمم في كل قطاعات العمل بمصر، ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، وهو ما يحقق ما ترنو إليه الدولة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة ومظلة حماية اجتماعية لذوي الهمم ودمجهم بشكل أفضل في سوق العمل في مصر.

واختتم المصدر تصريحاته، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد العديد من الاجتماعات بين وزراء ومسؤولي الوزارات ومؤسسات وشركاء المجتمع المدني، من أجل وضع خطة عاجلة لفتح باب التوظيف بين الشباب والخريجين.