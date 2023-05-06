ملتقى القاهرة السينمائي يفتح باب التقديم لمشروعات أفلام النسخة العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم لمشروعات الأفلام في النسخة العاشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ45 التي تقام في الفترة من من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

ويمكن لصناع السينما التقدم بمشروعاتهم وأفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج بداية من الأحد 7 مايو وحتى الجمعة 7 أغسطس.

ماذا يعني ملتقى القاهرة السينمائي؟

ملتقى القاهرة السينمائي منصة تتيح لصناع الأفلام العرب توسيع شبكة علاقاتهم في المجال وتلقي الدعم المالي و التقني الذي يحتاجونه حتى ترى أفلامهم النور، وسوف تقوم لجنة تحكيم تضم ألمع الأسماء في مجال السينما باختيار الأفلام التي ستنال الدعم المادي والجوائز المقدمة من رعاة الملتقى.

كلمة حسين فهمي

وقال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان: «للعام العاشر على التوالي يفتح مهرجان القاهرة بوابة لصناع الأفلام العرب للمساهمة في تطوير أفلامهم من خلال الملتقى وفخورون هذا العام بوجود عدد من الأفلام العربية في مهرجان كان والتي تم تطويرها في الملتقى وحصلت على منح دعم من شركاء مهرجان القاهرة وعلى رأسها فيلم بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية و المشارك في مسابقة كان الرسمية».

كلمة أمير رمسيس

وأكد المخرج أمير رمسيس مدير المهرجان أن الملتقى خلال الأعوام الماضية قد شارك في مساندة عدد من الأعمال العربية المهمة ويشارك عدد آخر منها في برامج مهرجان كان هذا العام.

وتقول ليندا بلخيرية، مديرة الملتقى: «إن الدورة الماضية للملتقى حملت أسماء مهمة سواء على مستوى المشاريع أو الضيوف المشاركين ونطمح لدورة أكثر تميزًا هذا العام وأن نقدم مزيداً من الدعم للمواهب العربية في الوصول بأعمالهم إلي المحافل العالمية.

وعملت ليندا بلخيرية كمستشار في العديد من مشاريع لجان التحكيم في المهرجانات الدولية، وشاركت أيضًا كمنسقة بمهرجان الدوحة تريبيكا السينمائي عام 2011، وانضمت إلى فريق مهرجان أيام قرطاج السينمائية عام 2016، كما قامت بإدارة النسخة الماضية من ملتقى القاهرة السينمائي عام 2022.

وملتقى القاهرة السينمائي يقام في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، وهي منصة توفر فضاء مهمًّا لإجراء النقاشات والتواصل والاجتماعات والورش والمحاضرات، وتستهدف دعم المواهب في العالم العربي وتسلط الضوء عليهم.

ويشترط ملتقى القاهرة السينمائي أن يكون مخرج مشروع الفيلم المشارك عربيًّا، وأن يكون الفيلم روائيًّا أو وثائقيًّا طويلًا في مرحلة التطوير أو ما بعد الإنتاج، وأن يكون مخرج المشروع قد سبق له العمل على فيلم واحد على الأقل، سواء كان طويلًا أو قصيرًا.

وتقوم إدارة الملتقى بدعوة أبرز الأسماء الدولية في مجالات الإنتاج والتمويل والتوزيع السينمائي، كما سيكون من بين الحضور ممثلون لجهات تمويل ومسؤولو مبيعات وقنوات تلفزيونية لتدشين شراكات دولية مع صناع الأفلام من العالم العربي.

ومهرجان القاهرة السينمائى الدولي هو أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد فى المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A فى الاتحاد الدولى للمنتجين فى باريس (FIAPF).