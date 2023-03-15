قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن مهرجان العود في الرياض

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «صناع العود يجتمعون لعرض آلاتهم الموسيقية في مهرجان بالرياض».

وجاء في التقرير: «تحت عنوان مهرجان العود، استضافت العاصمة السعودية الرياض، معرضا لصناع آلة العود لتتيح بذلك ساحة للشغوفين بالموسيقى الشرقية التقليدية»، وأضاف: «يهدف المهرجان الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام إلى الحفاظ على تاريخ الآلة الموسيقية القديمة وتقديمه للزوار من الدول المختلفة».

وقال أحد الزائرين للمعرض، «في ظل الانفتاح والتطور الحادث في الدولة والاهتمام بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم، الكل يستفيد من هذا الافتتاح، وسهلت على العازفين والصناع لبيع العود وتجريبه بيده».

وتابع التقرير الذي عرضته قناة القاهرة الإخبارية: «تضمن المعرض 13 جناحا تعرض أنواعا مختلفة من العود تقدر قيمة بعضها بأكثر من 2500 دولار».

وأوضح زائر آخر: «لم أكن متوقعا أن يحدث ذلك، والشعب السعودي محب للعود جدا، ونتمنى استمرار هذا المهرجان سنويا، وهواة العود كانوا يعانون من الحصول على العود لكن الأجمل أنه بمسافة نصف ساعة من المنزل تستطيع الحصول على العود الذي تريده».

وأكد التقرير: «الموسيقى تجد لها مكانا خاصا في المجتمع السعودي خلال الفترة الأخيرة، وللعود مكانة خاصة يقدرها الجميع، ليس فقط في السعودية وإنما في كل الدول العربية».