تحذير من طقس الأيام القادمة في المحافظات.. «أمطار ورياح وشبورة»

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، إذ تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الخميس 11 مايو على أن تزداد الحرارة بداية من يوم الجمعة 12 مايو بمعدل 5 درجات مئوية، مع استمرار ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة على جميع المحافظات.

طقس الأيام القادمة في المحافظات

وأوضحت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات عودة ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى تأثير الغيوم الجزئية على بعض المحافظات لاسيما السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الأرصاد أن هناك فرصا لسقوط الأمطار خلال غداً الأحد 6 مايو، والإثنين 7 مايو وتكون متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن يستمر تأثير ظاهرة الرياح حتى يوم الجمعة 12 مايو.

الظواهر الجوية المتوقعة في طقس الأيام القادمة

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات أوضحت الأرصاد أن يشهد يوم الإثنين القادم أمطارا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاطا للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وعن طقس يوم الثلاثاء القادم 8 مايو تشهد البلاد تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.

وتستمر ظاهرة الشبورة المائية والرياح خلال يوم الخميس 9 مايو والجمعة 10 مايو على محافظات السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر مع تأثير ظاهرة الغيوم الجزئية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الجمعة 12 مايو تشهد البلاد تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة مع تأثير ظاهرة الرياح المحملة والتي حذرت هيئة الأرصاد مرضي الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية منها نظراً لوجود الأتربة العالقة.

درجات الحرارة في المحافظات الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة في المحافظات خلال الأيام القادمة جاءت كالآتي:

الإثنين 8 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة

وجاءت درجات الحرارة يوم الثلاثاء 9 مايو في المحافظات كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة

درجات الحرارة يوم الأربعاء 10 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة يوم الخميس 11 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 17درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى34 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة يوم الجمعة 12 مايو

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة والصغرى 17درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

شمال الصعيد العظمى34 درجة والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة