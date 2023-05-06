أشرف صبحي يفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية

فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU، بغالبية الأصوات، أمام منافسه الرئيس السابق للاتحاد الجنوب إفريقي، خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بجنوب إفريقيا.

أشرف صبحي يحصل على 23 صوتًا

وبلغ إجمالي الأصوات 23 صوتًا، وحصل الدكتور أشرف صبحي على 20 مقابل 3 أصوات لمنافسه.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليًا وإقليميًا بفضل الجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الإفريقي، الذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.

تصدير الخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية

وأشار صبحي إلى أهمية تواجد مصر على رأس الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية في تعزيز دور مصر بالقارة الإفريقية، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة لدول القارة للرياضة الجامعية، وتصدير الخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية إلى القارة الإفريقية للاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال وخاصة مع إشادة جميع المؤسسات العالمية الجامعية في الخبرات المصرية، فضلاً عن المساهمة في تعزيز العلاقات بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، ودعم التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة للأنشطة الجامعية سواء الرياضية أو التعليمية.

وأشار وزير الرياضة إلى أهمية ذلك في التواجد العميق بالقارة الإفريقية وبجميع دولها للعمل على تحقيق الرؤية المصرية تجاه إفريقيا في الفترة المقبلة لتحقيق الرؤية المصرية من خلال التواجد الدائم في الرياضة الإفريقية ووسط الشباب الجامعي الإفريقي، بجانب دعم العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية المنعكس على تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي، وكذا استكمال دور مصر السياسي في دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية من خلال حل مشاكل الفقر والتحديات البيئية وتعزيز الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل من خلال أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للدول الإفريقية على هذه الثقة، مؤكدا أنه سيتم العمل على التوسع في تنفيذ أنشطة اتحاد الرياضة الجامعية لتصبح على رأس أولويات الفعاليات الإفريقية التي يتم تنفيذها داخل الجامعات الإفريقية.

وحضر الانتخابات اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا»، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ولفيف من رؤساء ونواب وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية للجامعات بالدول الأفريقية.

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله جنوب أفريقيا، وقام بتوقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع نظيره الجنوب إفريقي زيزي كدوا، بحضور السفير المصري أحمد الفاضلي، ونائب السفير المستشار محمد قنديل، والقنصل أحمد شديد، بمقر السفارة المصرية، كما التقى رودني سويجلر، مدير المكتب الإقليمي، ممثل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» في إفريقيا، وحضور اجتماعات الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية FASU.