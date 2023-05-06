كيف وطَّنت مصر صناعة السكك الحديدية بدلا من الاستيراد؟.. «النقل» تُجيب

خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع، نفَّذتها وزارة النقل، في الفترة الأخيرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر خاصة صناعة الوحدات المتحركة وقطع الغيار والصناعات المغذية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص والاستفادة منه، تمثلت في عقد شراكات متعددة ومتنوعة مع شركات عاليمة ذات باع طويل في هذه الصناعة.

تعمل وزارة النقل، على تحديث 10 آلاف كيلومتر سكة حديد، بجانب ازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أو لمشروعات مترو الأنفاق الجاري تنفيذها، وفق تقرير رسمي للوزارة.

لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية

تسابق وزارة النقل، الزمن في تنفيذ هذه التوجيهات، لتحقيق فعلي لشعار «لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية»، ففي الساعات القليلة الماضية، اتفقت وزارة النقل، مع شركة سكودا التشيكية لعمرة وإعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية والتعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة الجرارات الهنشل القديمة بهيئة السكك الحديدية.

اتفاقية التعاون الأخيرة، تأتي بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين، وهنا سيتم عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد هينشل وADTRANS.

من المقرر أيضاً تأسيس مركز تدريب في ورشة التبين للسكك الحديدية لنقل المعرفة إلى المهندسين والعمال المصريين وتدريبهم على كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وتكوين كوادر مدربة لتدريب العمال والفنيين عند العودة ونقل الخبرات لهم.

رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورش العباسية

ضمن توطين صناعة النقل في مصر، فمن المقرر أن تقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورش العباسية، لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات للوصول إلى متوسط إنتاج 300 مفتاح سنوياً، وإنشاء خط جديد حديث لإنتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية.

تأهيل وصيانة 34 ماكينة

وقعت أيضاً وزارة النقل، مذكرة تفاهم ثلاثية لإصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة 34 ماكينة من ماكينات تجديدات وصيانة السكة الحديد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة «بلاسر وتويرر» النمساوية وشركة «بلاسر» مصر، فضلاً عن إنشاء مركز صيانة محلي لماكينات الهيئة يتم من خلاله نقل الخبرة الخاصة بإصلاح وصيانة الماكينات إلى العمالة المصرية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق بجامعة بني سويف، لـ«الوطن»، إن الدولة تعمل على تطوير منظومة النقل بالكامل، لتسهيل عملية الانتقال ورفع كفاءتها بشكل كبير وتوفير أعلى درجات الراحة في الانتقال، موضحاً أن ما يتم الآن يمثل نقلة حضارية جديدة وكبيرة في القطاع لما يتم من جهود في عملية التوطين بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية.