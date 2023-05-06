مايا مرسي: بنات النيل كتاب للتاريخ.. والقيادة السياسة أول الداعمين للمرأة

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بضيوف احتفالية مناقشة كتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن»، بالتعاون مع دار الشروق، وعلى رأسهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور أميرة أبو المجد عن دار الشروق، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر - محررة كتاب «بنات النيل»، ومجموعة من الشخصيات العامة.

وقالت خلال الاحتفالية المقامة حاليا بالمجلس القومي للمرأة، إن الكتاب سيظل خالدا للتاريخ حتى تراه الأجيال القادمة والأحفاد، فكل الشكر لفتيات ونساء مصر.

وأضافت أن القيادة السياسية وضعت المرأة على رأس أولوياتها، وخصصت عام 2019 للمرأة لمدة 365 يوما بدلا من يوم واحد فقط وحتى الآن المرأة المصرية تواصل تميزها ونجاحها في جميع أنحاء العالم.

مايا مرسي تشكر سهير حبيب

ووجهت الشكر لسهير حبيب التي تدربت على يدها ومعها العديد من سيدات مصر اللاتي حققن نجاحات كبيرة على كل المستويات ووصلن لمناصب وزيرات من بينهن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مضيفة: «تدربنا على يدها ونفخر بها دائما وبأننا تلاميذها».