انطلاق فعاليات حوار «بنات النيل» بالمجلس القومي للمرأة

بدأت منذ قليل، فعاليات الحوار الذي يستضيفه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع دار الشروق بعنوان «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن»، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأميرة أبو المجد عن دار الشروق، والدكتورة سامية إسكندر سبنسر، محررة كتاب بنات النيل، ومجموعة من الشخصيات العامة.

ويأتي الحوار بمناسبة صدور النسخة العربية من كتاب «بنات النيل: نساء مصريات غيرن عالمهن»، الذي يحكي قصة نجاح أحرزتها نماذج من الشخصيات البارزة سواء في مصر أو الخارج، إذ يقوم المجلس باستضافتهن لإقامة الفرصة للمهتمين بشؤون المرأة في مصر للقاء بهن وعقد حوار معها، ويتضمن اللقاء مجموعة من الموضوعات مثل العمل السياسي والخدمة العامة والمجال الأكاديمي والعلمي، والقطاع المصرفي وإدارة الأعمال.