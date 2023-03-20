اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الجمهورية الجديدة تُنصف سـيدات مصـر
كتب:
محمود البدوي
08:27 م | الإثنين 20 مارس 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.
الصفحة الأولى:
- الجمهورية الجديدة تُنصف سـيدات مصـر
- الرئيس يكرم النماذج المشرفة في احتفالية المرأة والأمهات المثاليات
- العفو عن جميع الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان
- تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات وقطاع الأعمال
- زيادة فرص تدريب السيدات والوصول للمناصب القيادية
- التوسع في البرامج التدريبية التكنولوجية لزيادة تمكينهن
- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين
- زيادة دعم مشروعات الادخار والبرامج التنموية
- دعم البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة الخاصة بها
- تحفيز مشروعاتها ودخولها ضمن المجتمعات الصناعية
- «السيسي»: لست منحازا للمرأة وأحاول ضبط «الكفة»
- حريصون على خروج قانون موضوعي ومتوازن للأحوال الشخصية
- توثيق الطلاق يستهدف حماية المجتمع وحفظ حقوق الناس وأي تصرف آخر لن يُعتد به
- الحكومة: تعظيم الاستفادة من قناة السويس والمنطقة المحيطة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل
- الإفراج عن 3.2 مليون طن أعلاف بـ1.575 مليار دولار خلال عام
الصفحة الثانية:
- «النواب» يوافق نهائيا على تعجيل صرف العلاوة وقانون العمد والمشايخ وتقنين المنشآت الصناعية
- «الاستثمار»: 14 مليار دولار تدفّقات النقد الأجنبي خلال 2022
- «التعاون الدولي» تتابع مع البنك الدولي تحفيز ريادة الأعمال
- «البترول»: نقل الغاز المسال عبر اليونان خيار منخفض التكاليف
- «أم ياسمين» كتف بكتف مع زوجها في «المعمار».. الشغل مش عيب
- «هدى»: دعمت «عمر» حتى وصوله لكلية الطب وحاربت السرطان
الصفحة الثالثة:
- الجمهورية الجديدة تنصف عظيمات مصر واحتفالية كبرى لتكريمهن بحضور الرئيس السيسي
- عماد «الأسرة والوطن»
- 8 قرارات لتعزيز جهود دعم المرأة وتمكينها في عيدها.. و«السيسي»: تستحق الأفضل من المجتمع والدولة
- صندوق دعم الأسرة يحمى الأولاد
- المرأة حساسة ورقيقة.. وعلى الرجل الانتباه لطريقة معاملتها
- قضية الغارمات تشغلني منذ 9 سنوات
- قانون الأحوال الشخصية سيكون متوازنا وموضوعيا
- لست منحازا للمرأة وأحاول ضبط الكفة
- فخور بما وصلت إليه المرأة وما حققته من إنجازات
- دور المرأة كبير في حماية مصر
- وزير العدل: قانون الأسرة المصرية يوازن بين حقوق المرأة والرجل.. ويراعي المصلحة الكبرى للطفل
- وزير الداخلية: الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات
الصفحة الرابعة:
- أحزاب: العفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات يعيد الحياة إلى الأسر ويساعد على لمّ الشمل
- خبراء عن تمكينها اقتصاديا: 13 مليار جنيه خلال 8 سنوات للمشروعات متناهية الصغر
- «السيسي» يكرّم النماذج المشرّفة.. ويمنحهن وسام الكمال وشهادات التقدير
الصفحة الخامسة:
- مايا مرسي: «السيسي» المدافع الأول عن حقوق المرأة.. والأب والأخ لسيدات مصر
- «القباج»: إعداد 1000 رائد مجتمعي.. وسداد ديون 5 آلاف غارمة بتكلفة 207 ملايين جنيه.. و«السعيد»: نستهدف تحسين معيشة 26 مليون سيدة ضمن مبادرة حياة كريمة
- نائبات: نعيش عصرنا الذهبي.. والقيادة السياسية تنظر للمرأة كشريك في بناء الوطن ونهضته
الصفحة السادسة:
- مراكز الإصلاح والتأهيل.. تطوير الفلسفة العقابية
- وادي النطرون وبدر.. تنفيذ فعلي للتوجيهات الرئاسية بتعظيم الحياة الكريمة
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: تأكيد للرسالة الوطنية في إعادة بناء الإنسان بمعايير دولية
- مساعد وزير الداخلية السابق: غيرنا مفهوم السياسة العقابية.. وحولنا السجون لمنظومة متكاملة للرعاية
الصفحة السابعة:
- الوطن ترافق الطلاب لـ«الاستزراع السمكي» بشرق بورسعيد.. ضخ 1500 طن بالأسواق وبدء التصدير
- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «أمي ..الكفاح المتواصل»
- الدكتور محمود خليل يكتب: «السيدة الحكيمة والفالح»
الصفحة الثامنة والأخيـرة:
- الحكم آخر الجلسة.. الأهلي: انقسام حول «الرابطة» و«اللحوم» ممنوعة في رمضان
- «فيتوريا» يطالب لاعبي المنتخب بنسيان أنديتهم مؤقتا
- 12 لاعبا خارج الفريق السوداني.. والنادي يستغيث
- الزمالك يتحدى أحزان وداع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.. و«نبيه» يرفض اتهامه بالهروب