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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الجمهورية الجديدة تُنصف سـيدات مصـر

كتب:

محمود البدوي
08:27 م | الإثنين 20 مارس 2023
عدد الوطن غدًا

عدد الوطن غدًا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى:

- الجمهورية الجديدة تُنصف سـيدات مصـر

- الرئيس يكرم النماذج المشرفة في احتفالية المرأة والأمهات المثاليات

- العفو عن جميع الغارمين والغارمات قبل شهر رمضان

- تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات وقطاع الأعمال

- زيادة فرص تدريب السيدات والوصول للمناصب القيادية

- التوسع في البرامج التدريبية التكنولوجية لزيادة تمكينهن

- متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين

- زيادة دعم مشروعات الادخار والبرامج التنموية

- دعم البيئة التشريعية للمشروعات الصغيرة الخاصة بها

- تحفيز مشروعاتها ودخولها ضمن المجتمعات الصناعية

- «السيسي»: لست منحازا للمرأة وأحاول ضبط «الكفة»

- حريصون على خروج قانون موضوعي ومتوازن للأحوال الشخصية

- توثيق الطلاق يستهدف حماية المجتمع وحفظ حقوق الناس وأي تصرف آخر لن يُعتد به

- الحكومة: تعظيم الاستفادة من قناة السويس والمنطقة المحيطة لجذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل

- الإفراج عن 3.2 مليون طن أعلاف بـ1.575 مليار دولار خلال عام

الصفحة الثانية:

- «النواب» يوافق نهائيا على تعجيل صرف العلاوة وقانون العمد والمشايخ وتقنين المنشآت الصناعية

- «الاستثمار»: 14 مليار دولار تدفّقات النقد الأجنبي خلال 2022

- «التعاون الدولي» تتابع مع البنك الدولي تحفيز ريادة الأعمال

- «البترول»: نقل الغاز المسال عبر اليونان خيار منخفض التكاليف

- «أم ياسمين» كتف بكتف مع زوجها في «المعمار».. الشغل مش عيب

- «هدى»: دعمت «عمر» حتى وصوله لكلية الطب وحاربت السرطان

الصفحة الثالثة:

- الجمهورية الجديدة تنصف عظيمات مصر واحتفالية كبرى لتكريمهن بحضور الرئيس السيسي

- عماد «الأسرة والوطن»

- 8 قرارات لتعزيز جهود دعم المرأة وتمكينها في عيدها.. و«السيسي»: تستحق الأفضل من المجتمع والدولة

- صندوق دعم الأسرة يحمى الأولاد

- المرأة حساسة ورقيقة.. وعلى الرجل الانتباه لطريقة معاملتها

- قضية الغارمات تشغلني منذ 9 سنوات

- قانون الأحوال الشخصية سيكون متوازنا وموضوعيا

- لست منحازا للمرأة وأحاول ضبط الكفة

- فخور بما وصلت إليه المرأة وما حققته من إنجازات

- دور المرأة كبير في حماية مصر

- وزير العدل: قانون الأسرة المصرية يوازن بين حقوق المرأة والرجل.. ويراعي المصلحة الكبرى للطفل

- وزير الداخلية: الإفراج عن 85 من الغارمين والغارمات

الصفحة الرابعة:

- أحزاب: العفو الرئاسي عن الغارمين والغارمات يعيد الحياة إلى الأسر ويساعد على لمّ الشمل

- خبراء عن تمكينها اقتصاديا: 13 مليار جنيه خلال 8 سنوات للمشروعات متناهية الصغر

- «السيسي» يكرّم النماذج المشرّفة.. ويمنحهن وسام الكمال وشهادات التقدير

الصفحة الخامسة:

- مايا مرسي: «السيسي» المدافع الأول عن حقوق المرأة.. والأب والأخ لسيدات مصر

- «القباج»: إعداد 1000 رائد مجتمعي.. وسداد ديون 5 آلاف غارمة بتكلفة 207 ملايين جنيه.. و«السعيد»: نستهدف تحسين معيشة 26 مليون سيدة ضمن مبادرة حياة كريمة

- نائبات: نعيش عصرنا الذهبي.. والقيادة السياسية تنظر للمرأة كشريك في بناء الوطن ونهضته

الصفحة السادسة:

- مراكز الإصلاح والتأهيل.. تطوير الفلسفة العقابية

- وادي النطرون وبدر.. تنفيذ فعلي للتوجيهات الرئاسية بتعظيم الحياة الكريمة

- مساعد وزير الداخلية الأسبق: تأكيد للرسالة الوطنية في إعادة بناء الإنسان بمعايير دولية

- مساعد وزير الداخلية السابق: غيرنا مفهوم السياسة العقابية.. وحولنا السجون لمنظومة متكاملة للرعاية

الصفحة السابعة:

- الوطن ترافق الطلاب لـ«الاستزراع السمكي» بشرق بورسعيد.. ضخ 1500 طن بالأسواق وبدء التصدير

- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «أمي ..الكفاح المتواصل»

- الدكتور محمود خليل يكتب: «السيدة الحكيمة والفالح»

الصفحة الثامنة والأخيـرة:

- الحكم آخر الجلسة.. الأهلي: انقسام حول «الرابطة» و«اللحوم» ممنوعة في رمضان

- «فيتوريا» يطالب لاعبي المنتخب بنسيان أنديتهم مؤقتا

- 12 لاعبا خارج الفريق السوداني.. والنادي يستغيث

- الزمالك يتحدى أحزان وداع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.. و«نبيه» يرفض اتهامه بالهروب

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