التحفظ على عدد من السيارات المخالفة لتعريفة الركوب في البحيرة (صور)

تابع اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو رئيس مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة المقررة، خاصةً التي يرد بشأنها شكاوى من المواطنين.

متابعة تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

ونفذ رئيس مدينة كفر الدوار حملة مفاجئة لمتابعة عمل السيارات بموقف داير الميزانة، والسيارات العاملة على خطوط البيضا، التمليك، النشو، الكريون.

أسفرت الحملات عن التحفظ على عدد من السيارات المخالفة لتعريفة الركوب الجديدة وخطوط السير المقررة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وخلال الجولة قام اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو بإيقاف عدد من السيارات وسؤال الركاب عن تعريفة الركوب التي طلبها السائق منهم، والتحفظ على السيارات التي خالفت تعريفة الركوب ورد فارق التعريفة للمواطنين، مع توفير سيارات بديلة لنقل الركاب بالتعريفة المقررة.

تكثيف حملات الرقابة على تعريفة الركوب الجديدة بالبحيرة

ووجه رئيس مدينة كفر الدوار بتكثيف الحملات على كافة خطوط سير سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المخالفين، مؤكدًا أنه لا مجال لاستغلال المواطنين ومخالفة القانون، مناشدا المواطنين بعدم الاستجابة لأي محاولات استغلال من قبل بعض السائقين، والإبلاغ عن أي سيارة يخالف سائقها التعريفة المقررة لإتخاذ إجراء القانونية اللازمة

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة العمل بالمواقف والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، التى قامت المحافظه بإقرارها بنسبة 10% من قيمة الأجرة القديمة وذلك عقب إقرار وزارارة البترول بتحريك سعر لتر السولار.