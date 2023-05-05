تعريفة الركوب الجديدة من الزقازيق إلى المحافظات بعد تحريك سعر السولار

بدأ العمل في كافة محافظات الجمهورية تعريفة الركوب الجديدة بعد تحريك سعر السولار، وكان محافظ الشرقية اعتمد تعريفة الركوب الجديدة في كافة خطوط السير لسيارات النقل الجماعي، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» تعريفة الركوب من الزقازيق إلى المحافظات.

متابعة خطوط السير للالتزام بتعريفة الركوب الجديدة:

في سياق متصل يتابع الدكتور ممدوح غراب المواقف وجميع خطوط السير لمتابعة الالتزام من جانب السائقين بتعريفة الركوب الجديدة دون مغالاة على المواطنين

تستعرض بوابة «الوطن» تعريفة الركوب الجديدة من مدينة الزقازيق إلى باقي محافظات الجمهورية، وذلك بعد تحريك سعر السولار، كما تم تغيير تعريفة الركوب الخاصة بالسرفيس والميكروباص في خطوط السير الداخلية للمحافظة.

تعريفة الركوب من الزقازيق إلى المحافظات:

سعر تعريفة الركوب الجديدة من الزقازيق إلى عبود 24 جنيها و25 قرشا.

تعريفة الركوب من الزقازيق إلى السلام 21 جنيها.

من الزقازيق إلى الإسماعيلية 25 جنيها.

من الزقازيق إلى مسطرد 22 جنيها.

الزقازيق بورسعيد 52 جنيها و25 قرشا.

الزقازيق الإسكندرية 68 جنيها.

تعريفة سعر الركوب من الزقازيق إلى طنطا والمحافظات:

الزقازيق طنطا 27 جنيه

الزقازيق المنصورة 15.5 جنيه

الزقازيق شمال سيناء 70.5 جنيه

الزقازيق جنوب سيناء 117.75 جنيه

الزقازيق العريش 70.5 جنيه

الزقازيق السنبلاوين 12.5 جنيه

الزقازيق بنها 10.75 جنيه

الزقازيق ميت غمر 8.25 جنيه

الزقازيق الصالحية 14.5 جنيه

الزقازيق بدر 21.25 جنيه

تسعيرة تعريفة الركوب الجديدة

وكان محافظ الشرقية أشرف على تشكيل لجنة لتعديل تعريفة الركوب الجديدة تماشيا مع مسافة كل خط سير بمتراوح من 5: 7 % في أخذ الاعتبار البعد الاجتماعي للمواطنين، وذلك بعد القرار الأخير لتحريك سعر السولار جنيها واحدا للتر ويسجل 8.75 جنيها، وبلغت تعريفة الركوب الجديدة زيادة طفيفة في تعريفة الركون من الزقازيق إلى المحافظات بزيادة تتراوح من 5 إلى 7%.