أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالشرقية لجميع وسائل النقل

تطبق لليوم الثالث على التوالي أسعار تعريفة الركوب الجديدة في كافة محافظات الجمهورية، بعد تحريك سعر السولار، وتستعرض «الوطن» أسعار تعريفة ركوب المواصلات العامة الجديدة في محافظة الشرقية، التي اعتمدها قبل يومين الدكتور ممدوح غراب وأقرها للعمل بها.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الشرقية لوسائل النقل سواء داخل مدينة الزقازيق عاصمة المحافظة أو منها إلى باقي المراكز والمحافظات، بعد تحريك أسعار السولار.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة بالشرقية

وتوضح «الوطن» في سطور التقرير التالي أسعار تعريفة الركوب الجديدة في محافظة الشرقية التي زادت بنحو 5 إلى 7% عن الأسعار السابقة لوسائل النقل والمواصلات العامة داخل المحافظة أو من المحافظة إلى المحافظات الأخرى، بزيادة تتناسب مع الحالة الاجتماعية مع المواطنين.

أسعار تعريفة الركوب من الشرقية إلى المحافظات والمدن

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من الزقازيق إلى المدن الأخرى تحركت بنسبة طفيفة تصل أقصاها إلى 7%

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من مدينة الزقازيق إلى موقف عبود 24 جنيها و25 قرشا.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من الزقازيق إلى موقف السلام 21 جنيها.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من من الزقازيق إلى موقف الإسماعيلية 25 جنيها.

من موقف الزقازيق إلى موقف مسطرد 22 جنيها.

من موقف الزقازيق إلى موقف بورسعيد 52 جنيها و25 قرشا.

من موقف الزقازيق إلى موقف الاسكندرية 68 جنيها.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من موقف الزقازيق لموقف طنطا 27 جنيها.

من موقف الزقازيق لموقف المنصورة 15.5 جنيه.

من موقف الزقازيق لموقف شمال سيناء 70.5 جنيه.

من موقف الزقازيق لموقف جنوب سيناء 117.75 جنيه.

من موقف الزقازيق لموقف العريش 70.5 جنيه.

من الزقازيق لموقف السنبلاوين 12.5 جنيه.

من الزقازيق لموقف بنها 10.75 جنيه.

من الزقازيق لميت غمر 8.25 جنيه.

من الزقازيق لمدينة الصالحية 14.5 جنيه.

من مدينة الزقازيق لموقف بدر 21.25 جنيه.

تستعرض «الوطن» أسعار تعريفة الركوب الجديدة من بلبيس إلى المواقف بالمحافظات الأخرى خارج محافظة الشرقية

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من بلبيس إلى موقف السلام 12.25 جنيه.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من بلبيس العاشر 9 جنيهات.

بلبيس عبود 15 جنيها.

بلبيس الإسماعيلية 25، بلبيس مسطرد 13 جنيها، بلبيس الزقازيق 6.25 قرش.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة من أبو كبير إلى عبود 26.5 جنيه.

أبو كبير إلى السلام 25.5 جنيه.

أبو كبير إلى العاشر 22.5 جنيه.

أسعار تعريفة الركوب الجديدة داخل محافظة الشرقية

أبو كبير ههيا 4.24.

أبو كبير كفر صقر 3.5

وفي سياق متصل ازدادت أجرة السرفيس داخل مدينة الزقازيق من جنيهين حتى 2.5 جنيه وهي أقل وسيلة مواصلات من حيث السعر طبقا للمافة التي تقطعها الوسيلة في خط السير داخل المدينة.

يتابع الدكتور ممدوح غراب المواقف في المحافظة وإلزام السائقين باتباع التعريفة الجديدة دون الزيادة أو استغلال الركاب بعد رفعها بنسبة 7% بعد تحريك سعر السولار.