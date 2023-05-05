محافظ جنوب سيناء: لا شكاوى من تعريفة الركوب الجديدة ونتابع مواقف سيارات الأجرة

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى بعد تحديد تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك سعر السولار بمقدار جنيها واحدا.

وقال «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، إنه كلف اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة الإشراف على المواقف، بضرورة متابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة بين المحافظات.

متابعة مواقف سيارات الأجرة

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جميع رؤساء المدن تفقدوا مواقف سيارات الأجرة التي تربط بين المحافظة والمحافظات الأخرى في الوادي والدلتا، لمتابعة تنفيذ تعريفة الركوب الجديدة، مشيرا إلى أنه جرى تعليق التعريفة الجديدة للركوب على المواقف حتى يعرف المواطنون أن الزيادة التي أقرتها لجنة الإشراف على المواقف هي 10% بالنسبة للنقل خارج المحافظة وليس الداخلي.

وفي هذا الإطار، تفقد علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، موقف الأجرة بالمدينة، والتي تربط محافظة جنوب سيناء بمحافظة السويس، وجرى وضع التعريفة الجديدة للركوب وهي 31.5 جنيه بدلا من 28.5، أي أن الزيادة بمقدار جنيهين فقط.

ثبات تعريفة الركوب بالخطوط الداخلية

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظ جنوب سيناء على «فيسبوك»، ثبات أسعار تعريفة الركوب بالنسبة لكل الخطوط الداخلية بالمدن، موضحة أن تعريفة الركوب لم يتم زيادتها بالنسبة الخطوط الداخلية، أما الخطوط الخارجية بين المدن وبعضها والمدن والمحافظات فقد جرى زيادتها بنسبة 10% فقط مراعاة للمواطنين.

وحذر المحافظ من استغلال المواطنين بعد تحريك سعر السولار، وطالب المواطنين بالاتصال فورا برؤساء المدن أو إخطار رجال المرور حال رفع أي سائق تعريفة الركوب عن التي حددتها لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء.