مصدرو مواد البناء يراهنون على «وندوركس» لزيادة الصادرات المصرية

يراهن مصدرو مواد البناء على زيادة الصادرات المصرية من القطاع، تزامنا مع انعقاد معرض «وندوركس» للعام الثالث، والذي يعتبر أحد أكبر المعارض الصناعية المتخصصة في صناعة الزجاج والألومنيوم.

وافتتح وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، دورة عام 2023 من المعرض، بحضور الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، وعدد من كبار المستثمرين والمصنعين.

نمو 7.1% في الصادرات

وبحسب بيانات وزارة التجارة، فقد بلغت صادرات قطاع مواد البناء خلال العام الماضي، نحو 6 مليارات و982 مليون دولار، مقارنة بـ6 مليار و516 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 7.1%.

وأبدت شركات مصرية، مشاركة في المعرض، سعيها لزيادة الصادرات، لدعم إيرادات مصر من العملة الأجنبية، وقال محمد عمر، العضو المنتدب لشركة «إكستروكوت»، وعضو المجلس التصديري، إن شركته تخطط لزيادة التصدير، لتصل إلى 15% من الطاقة الإنتاجية، على أن تتم زيادة النسبة في العام المقبل.

وأشار إلى وجود خطة لفتح أسواق جديدة، وعلى رأسها السوق الأفريقية، وكذلك الشرق الأوسط والدول العربية، فضلاً عن الدول الأوروبية، موضحا أن «إكستروكوت» تعمل بالفعل في أسواق عدة دول أفريقية، منها ليبيا والمغرب ونيجيريا وكينيا وأوغندا وزامبيا، كما تمتلك عملاء في لبنان وأوروبا.

وذكر أن الشركة المصرية المتخصصة في السحب والدهان لقطاعات الألومنيوم، بحجم استثمارات 900 مليون جنيه، تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 2000 طن شهرياً من السحب، و2000 طن من الدهانات.

وبحسب بيانات المجلس التصديري، فقد شهدت الفترة الماضية مزيداً من التنسيق بين المجلس وهيئة المعارض وجهاز التمثيل التجاري، لاستضافة بعثات تجارية من 11 دولة عربية وأفريقية، للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، وتوفير احتياجاتها من المنتجات المختلفة لمواد البناء من دول كينيا وأوغندا وزامبيا ونيجيريا وغانا وجيبوتي والمغرب والجزائر والسعودية والأردن والعراق.