خبير اقتصادي: مكاسب كبيرة من الشراكة المصرية المجرية بينها زيادة الصادرات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر لمصر وتوقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي معه إعلانا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، يعزز من مستوى العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية وزيادة التعاون المثمر بين الدولتين، ما يشير إلى زيادة في حجم التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة، إضافة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق المجرية ودول الاتحاد الأوروبي.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر

أوضح غراب، أن إشادة رئيس وزراء المجر في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس السيسي بمقر قصر الاتحادية، بالإصلاحات التي حدثت في مناخ الاستثمار المصري يشجع على زيادة الاستثمارات وجذب الشركات المجرية للعمل في مصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناطق جاذبة للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما بها من فرص استثمارية ضخمة وهامة، إضافة إلى أن تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الزراعة والري وإدارة المياه يساهم في زيادة الإنتاج الزراعي من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

زيادة الوفود السياحية بسبب الشراكة

وأشار غراب، إلى أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة زيادة في الوفود السياحية المجرية، بالإضافة إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين يعمق توطين صناعة عربات السكك الحديدية في مصر ونقل الخبرات المجرية بها، إضافة إلى أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشترك بين مصر والمجر في قطاعات التعليم والتدريب في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والشباب والرياضة وزيادة عدد المنح الدراسية، سينتج عنها الكثير من الفوائد والمكاسب الاقتصادية التي تعود بالنفع على مصر.

وتابع غراب، أن المجر تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر بالاتحاد الأوروبي، موضحا أن معاناة أوروبا من نقص الطاقة بعد توقف الإمدادات الروسية، فإن مصر تعد البديل لتصدير الغاز الطبيعي إليها، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مصر زيادة في صادرات الغاز الطبيعي إلى المجر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا بإشادة المجر بإنجازات مصر في حماية دول أوروبا من الهجرة غير الشرعية والارهاب، ودور مصر القوي والريادي بالشرق الأوسط وأفريقيا.

ولفت غراب، إلى أن المجر من الدول التي تمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة حيث يزيد إجمالي ناتجها المحلي عن 206 مليارات دولار، وأن تعزيز العلاقات الاستراتيجية معها يزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى أسواقها ثم إلى أسواق أوروبا لتحقيق الرقم المستهدف 100 مليار دولار، نظرا لموقعها المتميز ومجاورتها لعدد كبير من الدول، مشيرا إلى وجود مذكرة تفاهم تم توقيعها مسبقا بين مصر والمجر لتعزيز التعاون الصناعي المشترك، إضافة لتوقيع مصر عقد توريد وتصنيع 1350 عربة سكة حديد مع المجر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمجر بلغ 400 مليون دولار العام الماضي، كما أن مصر يزورها سنويا ما يقارب الـ 40 ألف سائح مجري، ويستثمر بها حوالي 74 شركة مجرية في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والاتصالات وغيرها، إضافة لتدشين مجلس الأعمال المصري المجري، اضافة لمنتدى رجال الأعمال المصري المجري والذي به 86 شركة مجرية ومصرية.