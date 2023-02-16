«تصديري الحاصلات» يضع روشتة تفصيلية لزيادة الصادرات المصرية

وضع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية «روشتة»، تضمنت نقاطا رئيسية لزيادة صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة إلى التكتلات الاقتصادية والدول الأفريقية.

وقال المجلس في مذكرة تفصيلية أعدها مؤخرا، إن أبرز المقترحات تتمثل في إنهاء مشروع المراكب السريعة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف لأهم الأسواق المستوردة للمحاصيل المصرية، وأكد المجلس أن ذلك هو التحدي الأكبر والأهم، والذي لا يمكن تنمية الصادرات الزراعية بدونه، مشيرا إلى إمكانية البدء بالأسواق الرئيسية للمنتجات الزراعية.

الحاصلات الزراعية المصرية

واقترح المجلس سرعة صرف مستحقات شركات الحاصلات الزراعية لدى صندوق تنمية الصادرات، لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات، خاصة أن الصندوق منح العديد من المزايا للصادرات المصرية التي يتم توجيهها إلى الدول الأفريقية، وأضاف: «على الرغم من مبادرة الدولة للسداد الفوري لمستحقات الشركات لدى الصندوق فإن العديد من الشركات لا تزال تواجه تأخر شديد في صرف مستحقاتها».

تنمية الصادرات

وطالب المجلس كذلك بتوسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري في الدول المختلفة، خاصة في الأسواق المستهدفة، حيث أن هناك العديد من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية التي لا توجد بها مكاتب تجارية مصرية، وأكد أن تواجد مثل هذه المكاتب سيساعد في توفير البيانات والدراسات التسويقية اللازمة لتوفير المعلومات الخاصة بهذه الأسواق، وذلك بخلاف الأنشطة الترويجية التي يمكن تنفيذها من خلال مكاتب التمثيل التجاري بالدول المستهدفة.

وطالب المجلس بإعادة النظر في القواعد المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض التي تتلقى مساندة من صندوق تنمية الصادرات، وتعديلها بالشكل الذي يضمن مرونة وسهولة وسرعة المشاركة المصرية في المعارض المستهدفة، فضلا عن سهولة استقدام بعثات المشترين والمستوردين.

طائرات الشحن

وفقا للمذكرة - التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها - فقد اقترح المجلس إعداد دراسة لاستغلال فراغات الشحن على الطائرات التي تصل إلى المطارات المصرية، مثل مطار الغردقة وبرج العرب، في نقل الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة، والعمل على دعم أسطول الشحن لشركة مصر للطيران للشحن الجوي بطائرات شحن «كارجو»، إضافية، خاصة أن الشركة لديها 3 طائرات شحن فقط، وهو ما لا يكفي لشحن الصادرات الزراعية التي يتم تصديرها جواً.