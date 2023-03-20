باحث اقتصادي لقناة الحياة: الصادرات المصرية وصلت لأعلى معدلاتها في 2022

أشاد محمد شادي، باحث اقتصادي، بمنظومة الصادرات المصرية، مشددًا على أنها حققت أكبر رقم في تاريخها بواقع 51 مليار دولار خلال 2022، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الدولة المصرية تحقق استكشافات جديدة على صعيد الغاز الطبيعي، وتحاول أن ترفع قدراتها التصديرية بسبب الطفرة في الأسعار.

وأضاف شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر تحاول الاستفادة من الارتفاعات في سوق الغاز الطبيعي، أما بالنسبة لبند الخضر والفواكه فإن المواطنين يسألون عن آثار الاستصلاح الزراعي.

4 مشروعات كبرى للاستصلاح الزراعي

ولفت إلى أنّ مصر لديها 4 مشروعات كبرى للاستصلاح الزراعي بدأت تظهر نتائجها الآن، مثل المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكى الجديدة، إذ تستهدف زراعة الخضر والفواكه لتلبية احتياجات السوق ورفع قدرة مصر على التصدير.

قدرات مصر على معالجة النفط الخام أصبحت أكبر

وتابع الباحث الاقتصادي، أن قدرات مصر على معالجة النفط الخام أصبحت أكبر، وبالتالي فإنها أصبحت تستورده وتعالجه وتكرره وهو ما قلل الفاتورة الاستيرادية.