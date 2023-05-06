اخترقت أسعار الذهب عالميا حاجز 2000 دولار للأونصة هذا الأسبوع مع عدم اليقين الاقتصادي العالمي بسب انهيار البنوك الأمريكية، والتوقف المؤقت المحتمل في ارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية، واحتمال حدوث مزيد من المشكلات في القطاع المصرفي الأمريكي يدفع المستثمرين نحو المعدن الثمين.

وفي التفاصيل بشأن ارتفاع أسعار الذهب عالميا وانهيار البنوك الأمريكية، أظهر تقرير اتجاهات الطلب على الذهب الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي WGC، الذي نُشر أمس الجمعة، أن الطلب باستثناء خارج البورصة انخفض بنسبة 13% في الربع الأول من نفس الفترة من العام الماضي على الرغم من أن التأثيرات الأساسية كانت قيد التنفيذ مع ارتفاع الطلب في ذلك الربع مع فرار المستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد انهيار البنوك الأمريكية

ومع ذلك، ارتفع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 1% عن الربع الأول من عام 2022 بفضل الانتعاش في سوق OTC وفقا لشبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس، أضافت البنوك المركزية 228 طنًا إلى الاحتياطيات العالمية، وهو أعلى معدل للمشتريات في الربع الأول منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2000، على الرغم من معدل أبطأ مما كان عليه في الأرباع الأخيرة.

وقالت لويز ستريت، كبيرة محللي السوق في مجلس الذهب العالمي لشبكة CNBC، الخميس، إن هذا كان استمرارًا للاتجاهات التي شهدت ارتفاع شراء البنك المركزي للذهب إلى أعلى مستوى في 11 عامًا خلال 2022.

تراجع الطلب بين البنوك المركزية هذا العام بعد ارتفاع 2022

وفي تفاصيل ارتفاع أسعار الذهب عالميا تزامنا مع انهيار البنوك الأمريكية، يتوقع مجلس الذهب العالمي WGC، أن يتراجع الطلب بين البنوك المركزية هذا العام بعد ارتفاع 2022، على الرغم من الإشارة إلى أنه في المناطق التي تركزت خلالها عمليات الشراء السابقة في الأسواق النامية، زادت المراكز المالية المتقدمة الآن من طلبها.