إفلاس البنوك الأمريكية يشعل أسعار الذهب.. والأوقية تسجل 1930 دولارًا 

ارتفع الذهب إلى 1930 دولارًا للأوقية، اليوم، مواصلا صعوده للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أدت الاضطرابات المصرفية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة إلى إثارة المخاوف من ضعف أوسع في الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرون إلى اقتناء المعدن كملاذ آمن.

تجنب الركود الحاد دعم أسعار الذهب

وبحسب موقع «تريندينج إيكونمي»، فإن التوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستراجع موقفها من التضخم من أجل تجنب الركود الحاد، ما دعم أسعار الذهب أيضًا، وفي غضون ذلك، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس على الرغم من ضعف بعض المقرضين الأوروبيين، قائلاً إن أسعار الفائدة المرتفعة قد تحسن هوامش البنوك.

زيادة أكثر اعتدالًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

ويتطلع المستثمرون إلى قرار السياسة الفيدرالية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يقدم زيادة أكثر اعتدالًا في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء تخفيف الضغوط التضخمية والاضطراب المصرفي الأخير، الأمر الذي قد يؤثر على الذهب حيث أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا والعكس صحيح.

أفضل أسبوع للفضة منذ أوائل ديسمبر

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 21.89 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 980.33 دولار، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1443.80 دولار، وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية، ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أسبوع منذ أوائل ديسمبر الماضي.