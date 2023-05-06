«الاحتياطي النقدي» لدى «المركزي» يواصل الارتفاع.. ونمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي

فى مؤشر على صلابة الاقتصاد المصرى، أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية مليار دولار بنحو 104 ملايين دولار، ليبلغ نحو 34.551 بنهاية شهر أبريل 2023، مقارنة بنحو 34.447 مليار دولار مليار دولار بنهاية شهر مارس 2023.

ورصد ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى بنهاية شهر أبريل الماضى إلى 8.031 مليار دولار مقابل 7.950 مليار دولار بنهاية مارس 2023.

وقال إن قيمة العملات الأجنبية المدرجة فى الاحتياطى النقدى سجلت 26.173 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 26.477 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.

وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 349 مليون دولار بنهاية أبريل الماضى، مقابل 22 مليون دولار بنهاية مارس الماضى.

ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي المصري إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس الماي

وقال «المركزى المصرى» إن صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر ارتفع ليسجل نحو 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

وأضاف البنك المركزى، خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات، أن الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر شهدت صافى تدفق للخارج بلغ 3.0 مليارات دولار، لتسفر التطورات عن فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 859.5 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وذكر تقرير البنك المركزى الشهرى ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفى إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، فيما سجل المعروض النقدى 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وأكد أن المعروض النقدى سجل 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 859.5 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 831.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وارتفع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة إلى 5.614 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل نحو 5.411 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022. وكشفت الأرقام الإحصائية الشهرية بالبنك المركزى أن الودائع تحت الطلب سجلت 985.3 مليار جنيه مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية 2022.

وبلغت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.628 تريليون جنيه مقابل 4.503 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

وكشف البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك لنحو 1.491 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 1.160 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.