عضو حزب المحافظين: جزء من الشعب البريطاني حاليا يريد تغييرا

قالت الدكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين في لندن، إن مراسم تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا تضمنت شكر الملك للشعب وأعطاهم البركة، كما وشكرهم على الثقة والمسؤولية التي أولاها الشعب له، حيث إن هذا التقليد يعود لأكثر من ألف عام، ونجاح الملكية حتى الآن يعود لما قام به الديوان الملكي.

الأطرش: أي دولة في عصرنا الآن تشهد تغييرات سريعة وقوية

وأضافت «الأطرش» خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن الملك تشارلز يبلغ من العمر 75 عاما، وظل طويلا ينتظر هذا اليوم لكي يبلغ منتهاه، وكل فرد في بريطانيا إذا كان محبا للوطن فيريد بقاء الملكية، وأي دولة متقدمة في عصرنا اليوم تشهد بعض التغيرات السريعة والقوية، وجزء من الشعب البريطاني حاليا يريد تغييرا.

وتابعت: «المراسم الاحتفالية كبيرة، والملك تشارلز تميز باهتمامه في البيئة والمناخ وإدارة وحماية الفئات الأضعف في المجتمع، وبالتالي فهناك تعاطف معه في المجتمع وفئات أقلية أخرى، وهي بطاقة دعوة لإكمال الملكية الموجودة الآن».