كيف شهدت بريطانيا أول حفل تتويج ملكي عام 1066؟

شاهد الملايين من البريطانيين والمتابعين من مختلف أنحاء العالم، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً على بريطانيا اليوم السبت، بعدما وضع رئيس أساقفة كانتربيري تاج سانت إدوارد على رأسه، في مراسم احتفالية أقيمت بكنيسة ويستمنستر، وعقب ذلك، تم تتويج زوجته كاميلا، الملكة القرينة، طبقاً لما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية قبل قليل.

مراسم تتويج الملوك والملكات منذ 1000 عام

مراسم تنصيب مختلفة شهدتها بريطانيا على مر عقود طويلة، لتنصيب الملك على العرش، ويوضح التقرير التالي أبرز المراسم التي شهدها أول حفل تتويج ملكي شهدته بريطانيا في عام 1066.

بدأت أولى مراسم التتويج بالتاج الملكي عام 1066 داخل كنيسة ويستمنستر بطقوس خاصة، كان أهم مايميزها استحداث الكيش بالسبانخ، بالإضافة إلى نبتة الطرخون، والفول، وتأتي أهميتها بسبب كونها عادة تقليدية قديمة في حفلة التتويج، ليكون «طبق التتويج»، كما تشمل المناسبة مراسم أخرى.

واتسمت مراسم التتويج الملكي بالفخامة والمواكب العسكرية، ليأتي بعد ذلك فتح أبواب كنيسة ويستمنستر، التي كانت شاهدة على تتويج ملوك وملكات بريطانيا، ثم يقوم أفراد القوات المسلحة بالاصطفاف في وسط لندن، كعادة تقليدية من عادات الاحتفال.

في ذلك الوقت يصل رؤساء وممثلو الحكومات، الذين تم دعوتهم لحضور حفل تتويج الملك إلى الكنيسة، وهى مقر مراسم التتويج، قبل أن يبدأ موكب الملك الذي سيتم تتويجه، في الانطلاق، يرافقه فرق الفرسان والموسيقيين، متوجهين إلى مقر التتويج بكنيسة ويستمنستر.

ومن المعروف في تقاليد التتويج الملكية ببريطانيا، أن يمر موكب الملك عبر شارع «ذا مال»، وهو شارع واسع أمام القصر، تصطف فيه الحشود لحضور المراسم وحفل التتويج.

وصول الملك وتتويجه بكنيسة ويستمنستر

ويصل أفراد من العائلات المالكة الأجنبية داخل مقر التتويج بكنيسة ويستمنستر، يتبعهم أيضاً أفراد العائلة المالكة ببريطانيا، عقب ذلك يأتي وصول موكب الملك، ويتم دق أجراس الكنيسة، ليبدأ حفل تتويج الملك، الذي عادةً ما يستمر لنحو ساعتين.

ويتم بعدها تتويج ملك بريطانيا، ثم تعزف الأبواق وتُطلق تحية بالبنادق عند برج لندن وعبر العاصمة، وفي النهاية ينطلق موكب التتويج من كنيسة ويستمنستر إلى قصر باكنجهام، حيث يستقل الملك المتوج العربة الملكية الذهبية، في مقدمة الموكب إلى القصر الملكي.