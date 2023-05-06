معلومات عن مسطرة حكام بريطانيا في 1000 سنة.. تتضمن اسم الملك تشارلز

مسطرة ضخمة يبلغ طولها 6 أمتار، يكتب عليها اسماء جميع الملوك والحكام الذين تولوا العرش البريطاني طوال الألف سنة الماضية، وتعرف بـ«مسطرة الحكام»، وتعد من العادات التقليدية الثابتة هناك، حيث دون عليها اسم الملك تشارلز الثالث، أثناء حفل تتويجه اليوم السبت، داخل كنيسة وستمنستر في لندن.

أهم ما يميز «مسطرة الحكام»

تتميز «مسطرة الحكام» بأن لها نسخة جديدة مصغرة طولها 30 سنتيمتراً، مكتوب عليها جميع اسماء الحكام الذين تولوا عرش بريطانيا من قبل، حتى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وتم تعديلها ليدون عليها اسم الملك تشارلز الثالث، الذي يتم تتويجه ملكاً على بريطانيا اليوم.

وتعتبر العصا الخشبية من العناصر الرئيسية لصفوف الطلاب في المدارس البريطانية، وتضم جميع اسماء الحكام وآخرهم الملك تشارلز الثالث، وتقوم هيئة التراث الإنجليزي بإصدار العصا الخشبية التلقليدية، حتى يتم حفظ التاريخ وأسماء الحكام منذ 1000 عام من قبل الجميع.

ومن ضمن الأشخاص الذين ساعدوا في الكشف عن المسطرة الضخمة والمعروفة بـ«مسطرة الحكام» كان الرياضي روثرفورد، الحائزعلى الميدالية الذهبية الأوليمبية في رياضة القفز الطويل.

ومن المنتظرخلال إجازة نهاية الأسبوع الطويلة التي ستشهدها البلاد، أن تعرض نسخة ضخمة من «مسطرة الحكام»، التي يبلغ طولها ستة أمتار داخل قصر «كينيلوورث» في «ووريك شاير».

وتم بالفعل تقديم دعوات للزوار داخل قصر «كينيلوورث»، لمحاولة القفز أمام المسطرة، حتى يعلم كل منهم، على سبيل الترفيه، الزمن الذي قطعوه خلال قفزتهم.

دعوة لاستبدال العصا الخشبية مجاناً للزوار

وسمحت هيئة التراث، في وقت سابق، لكل شخص يمتلك النسخة القديمة من المسطرة، والتي تنتهي باسم الملكة الراحلة إليزابيث، باستبدالها بالنسخة الجديدة، والتي تحمل اسم الملك تشارلز الثالث مجاناً.