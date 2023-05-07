«حياة كريمة» بسوهاج توزع 6 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة بجهينة

تمكّنت مؤسسة حياة كريمة في محافظة سوهاج من توزيع 6 آلاف كرتونة غذائية على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في مركز جهينة، وذلك في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تحسين معيشة الأسر ذات الدخل المحدود.

الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المؤسسة

وصرّح العقيد محمد كمال، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، لـ«الوطن» بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها المؤسسة للتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

الكراتين تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً

وأضاف الدكتور هشام الحداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، بأن الكراتين تم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً والتي تتعرض لصعوبات اقتصادية، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية وتأمين حاجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق، يتقدم مواطنو وقاطنو مركز جهينة إلى مؤسسة حياة كريمة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا العمل الخيري، سواء كان ذلك من المتطوعين أو المانحين أو الشركاء الإعلاميين، وتؤكد على أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، بل سيتم العمل على توزيع المزيد من المساعدات الغذائية في المستقبل للأسر الأكثر حاجة.