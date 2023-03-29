ضمن "كتف في كتف"... مؤسسة "حياة كريمة" تواصل توزيع كراتين رمضان في المحافظات

في إطار مبادرة "كتف في كتف"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل مؤسسة "حياة كريمة" عملية توزيع كراتين المواد الغذائية، على المواطنين الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتستكمل المؤسسة توزيع الكراتين اليوم في محافظة الجيزة التي بدأتها أمس. كما تستأنف عملية التوزيع يوم الأربعاء في محافظتي الإسكندرية والدقهلية.

فيما شهدت الأيام الماضية عملية توزيع الكراتين في محافظات (الفيوم - الغربية - بني سويف المنوفية- دمياط - سوهاج - بورسعيد - الشرقية - أسيوط - أسوان - المنيا – قنا- السويس) على أن تستكمل باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة لتشمل كافة محافظات الجمهورية.

كانت المؤسسة قد بدأت توزيع المليون كرتونة من المواد الغذائية التي تشارك بها ضمن مبادرة "كتف في كتف" التي أطلقها التحالف الوطني، لتوزيع 6 مليون كرتونة على المواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفي سياق متصل تقوم مقرات المؤسسة بكافة المحافظات ومتطوعيها بدورِ كبيرِ في عملية التوزيع، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات القاعدية، حيث يبدأ دورها من استقبال الشاحنات التي تحمل كراتين المواد الغذائية، وتخزينها ثم توزيعها على المستحقين في كافة المحافظات خلال شهر رمضان.

جديرًا بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر حيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لخدمة 20 مليون مواطن في كافة محافظات الجمهورية، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.