مؤسسة «حياة كريمة» تشارك في بطولة سيتي كلوب الرمضانية

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» مشاركتها في بطولة سيتي كلوب الرمضانية، من أجل تشجيع الشباب على الرياضة، وممارستها في شهر رمضان المبارك، ومساعدتهم على استغلال وقتهم بشكل سليم، بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني، وبمشاركة أكثر من 100 فريق وألف لاعب، إيمانًا بأهمية الرياضة ودورها في بناء جسم سليم للإنسان.

تبدأ المبارايات، اليوم، وتستضيفها 5 ملاعب من فروع سيتي كلوب في 5 مدن، هي «شبين الكوم، وكفر الشيخ، والعبور، وبنها، وطنطا»، برعاية تطبيق «حالًا» للخدمات الاستهلاكية.

فريق من كل محافظة

وتشارك المؤسسة بفريق من كل محافظة، للسباق سعيًا للوصول للنهائي، وليست هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المؤسسة في الدوري الرمضاني، لكن هذا الدوري يأتي بالتعاون مع سيتي كلوب.

وتستهدف المؤسسة دمج الشباب المتطوع من جميع مؤسسات المجتمع المدني من مختلف الخلفيات في نشاط واحد، وممارسة الرياضة المحببة لهم واللعب جنبًا إلى جنب، على غرار عملهم سويًا في أنشطة شهر رمضان الكريم من توزيع مواد غذائية وغيره، من أجل إنشاء علاقة من المودة وروح المنافسة بين المتطوعين في مختلف المحافظات، وتقديرًا لجهودهم خلال شهر رمضان.

بطولة الأبطال في بنها

وتُقام البطولة من خلال أدوار تأهيلية في 5 مدن، ثم بطولة الأبطال ويلتقي فيها الفائزون من كل مدينة، وتقام بطولة الأبطال في سيتي كلوب بنها.