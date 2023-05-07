إمام أحمد: كتاب «الوطن» رصد جميع محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس وحتى الآن

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، إن الجريدة وثقت عملية الحوار الوطني في كتاب صدر في 150 صفحة تحت إشراف الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس الإدارة، لافتا إلى أن إصدار الكتاب جاء تلبيةً للدعوة التاريخية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كان من الضروري توثيق كل محطات تلك الدعوة الكريمة.

أحمد: الكتاب وثق كل ما يخص الحوار الوطني والدعوة إليه

وأضاف «أحمد» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن الكتاب وثّق كل ما يخص دعوة الحوار الوطني منذ اليوم الأول من الدعوة في 29 أبريل 2022، ومنذ ذلك اليوم وحتى الآن تم توثيق كل الخطوات والمحطات التي تمت بواقع 23 اجتماعا لمجلس الأمناء، بخلاف استجابة الرئيس لبعض توصيات المجلس بعد المناقشات الأولي التي خرجت من مجلس الأمناء.

إمام أحمد: رصدنا ردود الفعل والحراك الذي صاحب الحوار الوطني

وتابع: «رصدنا في كتاب الحوار الوطني ردود الفعل الداخلية والحراك الذي صاحب الحوار الوطني على مستوى القوى السياسية والأحزاب، وردود الفعل والإشادات التي جاءت من القادة خارج مصر».

ونوه إلى أن الكتاب جزء أول من توثيق المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والذي يتكون من 5 فصول، وخلال الفترات المقبلة سيتم توثيق كل ما يصدر ويخرج من الجلسات من أجل تقديم وثيقة تاريخية للأجيال القادمة حال أرادوا الوقوف على ما أضافه الحوار الوطني بشكل مرتب ويومي.