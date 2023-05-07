القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد

تستضيف الصالة المغطاة بالنادي الأهلي «صالة الأمير عبد الله الفيصل» بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم، المباراة المنتظرة بين فريقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد، إذ يسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي على حساب الفريق الأبيض، في حين يسعى الأخير لمصالحة جماهيره بعد خسارته مؤخرا بطولتي الكأس والدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي

وحصلت شبكة قنوات تايم سبورت على الحقوق الحصرية لنقل جميع فعليات وكواليس، مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في تمام الساعة الـ7.30 من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسعودية، وفي تمام الساعة الـ8.30 بتوقيت دولة الإمارات.

تردد قناة ON Time Sports

القمر الصناعي: NileSat.

تردد قناة أون تايم سبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز في مباراة الليلة، يتأهل للمشاركة في بطولة «كأس السوبر جلوب» الذي من المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية، حيث سبق وحصل النادي الأهلي على المركز الرابع في النسخة الأخيرة من البطولة.

وفي نفس السياق، وافقت الجهات الأمنية على حضور نحو 1000 مشجع لمباراة الليلة.