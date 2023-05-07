«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى.. وتوقعات بسقوط أمطار

أكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، ومناطق من جنوب سيناء وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد، على فتراتٍ متقطّعة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنّ الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على مدار اليوم على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، إذ تقل فترات سطوع أشعة الشمس بسبب تأثير منخفض جوي يعمل على حجب أشعة الشمس على فترات متقطعة على مدار اليوم، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس مائل للحرارة على القاهرة ومدن القناة وجنوب الوجه البحري وصولا إلى شمال الصعيد، وجنوب سيناء.

وتابعت الهيئة، في بيان صدر عنها، بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فتراتٍ متقطعة اليوم.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم 7-5-2023، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 28 - 16

- أكتوبر 29 - 15

- بنها 28 - 16

- دمنهور 27 - 16

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 27 - 17

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 28 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 27 - 17

- دمياط 26 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 29 - 18

- السويس 28 - 17

- العريش 24 - 16

- رفح 23 - 16

- رأس سدر 31 - 18

- نخل 31 - 13

- كاترين 32 - 18

- الطور 32 - 18

- طابا 29 - 22

- شرم الشيخ 31 - 20

- الإسكندرية 23 - 16

- العلمين الجديدة 23 - 15

- مطروح 22 - 16

- السلوم 23 - 16

- سيوة 26 - 18

- رأس غارب 34 - 22

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 31 - 22

- مرسى علم 32 - 21

- شلاتين 32 - 20

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 29 - 20

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 28 - 17

- بني سويف 29 - 17

- المنيا 29 - 18

- أسيوط 30 - 17

- سوهاج 32 - 18

- قنا 33 - 19

- الأقصر 34 - 19

- أسوان 34 - 20

- الوادي الجديد 32 - 20

- أبوسمبل 34 - 21