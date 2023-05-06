الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا: أمطار وأجواء مائلة للبرودة على معظم الأنحاء

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ تسود أجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع وفق خبراء الأرصاد بشان حالة الطقس غدا، أن يكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

حالة الطقس غدا

وعن بعض الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد أنّ تسجل درجات الحرارة، غدا الأحد، في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15.

- العاصمة الإدارية 28 - 17.

- أكتوبر 29 - 16.

- بنها 28 - 17.

- دمنهور 26 - 16.

- وادي النطرون 27 - 15.

- كفر الشيخ 27 - 17.

- المنصورة 27 - 16.

- الزقازيق 28 - 17.

- شبين الكوم 29 - 17.

- طنطا 27 - 17.

- دمياط 26 - 18.

- بورسعيد 24 - 17.

- الإسماعيلية 29 - 18.

- السويس 28 - 17.

- العريش 24 - 16.

- رفح 23 - 16.

- رأس سدر 31 - 18.

- نخل 31 - 13.

- كاترين 32 - 18.

- الطور 32 - 18.

- طابا 29 - 22.

- شرم الشيخ 31 - 20.

- الإسكندرية 23 - 16.

- العلمين الجديدة 23 - 15.

- مطروح 22 - 16.

- السلوم 23 - 16.

- سيوة 26 - 18.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 30 - 20.

- سفاجا 31 - 22.

- مرسى علم 32 - 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 28 - 17.

- بني سويف 29 - 17.

- المنيا 29 - 18.

- أسيوط 30 - 17.

- سوهاج 32 - 18.

- قنا 33 - 19.

- الأقصر 34 - 19.

- أسوان 35 - 20.

- الوادي الجديد 35 - 21.

- أبوسمبل 35 - 21.