هل الزوج ملزم بمصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟.. قانوني يجيب

تضطر بعض السيدات إلى الانفصال عن أزواجهن خلال فترة الحمل، بسبب عدم استطاعة كلا من الزوجين استكمال حياتهما معا، الأمر الذي يضع المرأة في حيرة بسبب مصاريف الولادة، وتتساءل هل زوجها السابق ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟

النفقة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصروفات أخري

وللتوضيح حقوق المطلقة الحامل، قال علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية نص في مادته رقم 20 لسنة 1920 «على أن الزوجة تستحق النفقة نظير حق احتباس زوجها لها على ذمته، وتكون النفقة المستحقة للزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصروفات العلاج وجميع المصاريف الأخرى».

النفقة دين في ذمة الزوج

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن نفقة الزوجية «واجبة» شرعًا مقابل احتباسها عليه، وهي دين في ذمة الزوج، ولا تسقط إلا بأدائه لها أو بإبراء الزوجة للزوج منها.

الزوجة تستحق النفقة سواء مع يسار أو عسر الزوج

واستكمل أنه طبقا للمادة الأولى في قانون الأحوال الشخصية من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، إذا توافرت شروط الاستحقاق فتستحق الزوجة نفقتها سواء مع يسار أو الزوج أو إعساره طالما كان زوجها قادر على الكسب.

وأشار إلى أن الشرع والقانون نصا معا «على أن من لحظة الزواج تكون الزوجة في مسؤولية كاملة من زوجها، وحال الخلاف من المحتمل أن يتهرب الزوج من هذه الالتزامات، ومن المحتمل أن تحاول الزوجة إرهاق زوجها بشكل مادي وخاصة ما كانت المصاريف الخاصة بالحمل والولادة الخاصة بالزوجة بمستشفيات حكومية».

متي تعفي أو تخخف المحكمة النفقات عن الزوج؟

وأوضح أن المدعية إذا حاولت إثبات أن ظروف زوجها المادية ووضعه الاجتماعي يسمح لها بالولادة في مستشفى أفضل، وكان الزوج ظروفه لا تسمح بمصاريف الولادة بالمستشفيات الخاصة، أو تحاول إرهاقه برفع دعاوى قضائية لإلزامه بدفع مصاريف للولادة داخل مستشفيات خاصة، يتدخل القانون ويبحث في ظروف الزوج.

وأشار إلى أنه حال إثبات عدم استطاعته سداد تلك النفقات يعفي القضاء الزوج منها أو جزء منها، بما يناسب مع وضعه المادي.