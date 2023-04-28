محكمة الأسرة تنهي خلافا بين زوجين استمر 3 سنوات.. جلسة استغرقت 20 دقيقة

9 سنوات من المودة والعشرة كادت أن تنتهي داخل قاعة محكمة الأسرة بزنانيري، قبل أن يتدخل القاضي ويحكم بالصلح بين «نهى. أ» 34 سنة، و«حسين.م» 38 سنة، بعد أن طلبت الزوجة الخلع بحجة استحالة العشرة بينهما، واستنفذت جميع الحلول الودية معه، لكنه لم يتوقف عن تصرفاته، وفشلت في تحمل مسؤوليته أو على الأقل طبعه الغريب، وتعهد الزوج بحسن معاملتها أمام القاضي وتم الصلح.

قاضي محكمة الأسرة يصلح بين الزوجين

قبل ازدحام ساحة محكمة الأسرة وصلت «نهى» وبرفقتها طفلتيها، وجلست تنتظر دورها وهي ترى أمامها العديد من السيدات يحملن نفس مشكلتها وبدأت تندمج معهن في الحديث وتحاول تواثي نفسها، وقالت: إنها جاءت لتخلع زوجها بعد زيجة استمرت 9 سنوات بعد قصة حب كبيرة نتج عنها طفلتيها 7 سنوات و 4 سنوات، لكن بعد ولادة الطفلة الأخيرة انهارت حياتهما، وأرغمتها تصرفاته على اللجوء لطلب الطلاق، لكنها فلشت في الحصول عليه بشكل ودي.

زواج عن حب

قطع صوت الحاجب حديثهن، ونادى على رقم الدعوى 2236، لتدخل قاعة المحكمة وتقف أمام القاضي وتحكي له سبب دعواها بعد أن رفضت التصالح أمام خبراء التسوية، وبصوت تعلوه نبرة الحزن، قالت: بعد أن تخرجت من الجامعة تقدم لها صديقها بعد أن صارحها بإعجابه بها منذ سنوات، وتقدم لعائلتها وبعد أن وافقت عليه تمموا الخطبة ولم يختلفوا بشكل كبير على مطالبات الزواج ليسار حالهم.

وبعد الانتهاء من تجهيزات الزواج والشقة، تمت الزيجة وكانت حياتهم تسير بشكل طبيعي، وكانت سعيدة في بداية زواجها وبعدها انتقلت للعيش مع عائلته في نفس المنزل، بناء على رغيته للعيش كعائلة واحده، وكانت حياتها تسير بشكل طبيعي، ولا يشوبها سوى بعض المشكلات اليومية، وكانوا قادرين حلها دون تدخل أحد، وبعد أن علمت بحملها زادت سعادتها وكان الجميع سعيد لهما، وبعد وضعها للفتاة طلبت منه أن تستقر في شقتها حتي لا تحمل أهله مسوؤليته لكنه رفض بشده، وفقًا لحديث الزوجة.

الزوجة: أهله بيصرفوا علينا

التقطت الزوجة أنفاسها وتابعت حديثها مع القاضي، قائلة: «بعد ما البنت تمت سنه ونص زادت بينا المشاكل ومع أهله وبقيت اضايق أنهم بيصرفوا علينا، ولما أصريت أرجع شقتي عرفت أنه باعها ورفض يقولي عمل بفلوسها أيه، وغضبت فترة عند أهلي، وبعدها رجعت عشان بنتي ووعدني إنه هيشتغل، وبعدها عرفت إني حامل وزادت خناقتنا وبقي وضعه أصعب ومكنش متحمل مسوؤلينا، وبعد خناقات كتيرة كان سببها أهله سيبت البيت».

الزوج رفض طلاقها

واختتمت «نهى» حديثها بأنها طلبت منه الطلاق بشكل ودي، لكنه رفض، وبعد عامين ونصف العام قررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 2236، لأنه رفض تحمل مصروفات طفلتيه، فقررت تتحمل مسوؤليتهما بمفردها، وخلال جلسات التسوية كان يماطل معاها في الصلح.

القاضي شرط شراء شقة جديدة

وقالت «نهى» لـ«الوطن» إنها أحالت الدعوى لقاضي محكمة الأسرة، وشكت له ما فعله معها لمدة 9 سنوات، لكنه تمكن من إجباره على شراء شقة أخري للعيش كأسرة مستقرة بناءًا على رغبتها، وتعهد على نفسه داخل العقد أنه سيحسن معاملتها وطفلتهما.