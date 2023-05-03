محكمة الأسرة تنهي خلافا بين رجل وزجته.. «ألزمته بسداد 4 ملايين جنيه نفقة لطفليه»

خلاف 4 سنوات انتهى بعد دقائق قليلة داخل قاعة محكمة الأسرة بزنانيري، بعدما تمكن القاضي من إقناع الطرفين بالتصالح وحل النزاع بينهما، وإجبار الأب على دفع مصروفات طفليه التؤام طوال الـ4 سنوات الماضية، وردها لأهل الزوجة، وحكت «ناريمان. أ» لـ «الوطن» كوليس الخلاف التي دامت 4 سنوات، قضت منهم 9 أشهر بين مكاتب المحامين وأروقة المحاكم، لتحصل على حقوق طفليها، وطلب طلاقها للضرر بعد زواج 12 عاما، لكن انتهى الأمر بالتصالح من أجل صغارها.

زواج بعد قصة حب وصلح أمام قاضي محكمة الأاسرة

بصوت اختلط بالبكاء، قالت «ناريمان» «مكنتش أتخيل إن هيجي اليوم اللي هبقي واقفه فيه قدام أبو ولادي في محكمة الأسرة، رغم المرار اللي عشته معاه، وإهماله لينا أكتر من 3 سنين»، لافتة إلى أنها تعرفت عليه عن طريق إحدى جارتها، وبعد فترة تقدم لخطبتها، وكانت سعيدة لأنه كان شابا محترما وعائلته تحبها، وبعد أن سألت عائلتها عنه شهد الجميع لهما أنه متدين ويخاف الله، وسيرة والديه عطرة، وعائلته ميسورة الحال، وبعد الخطبة لم تر منه ومن عائلته أي شيء سيء.

كانت «ناريمان» تعتقد أن الحياة معه ستكون نعيم دائم، لكنه خيب ظنها بعد أسابيع قليله من الزواج، على حد قولها، لافتة إلى أنه في بداية زواجها كان مهذبًا للغاية ويحترمها، ويتفنن في إسعادها، وكان الجميع يحسدها على حياتها، وبعد فترة شعرت أنه يتغير معها، واعتقدت أنه مضغوط بسبب انشغله في العمل، ولم تلومه لعدة أشهر، وبعد 5 أشهر علمت بحملها، وكانت تحمل سعادة العالم داخلها، لكن تبدل الحال بعد فترة بعدما شعرت أن هناك امرأة أخرى في حياته، وتأكدت أنه ليس مشغول في عمله، لكنه يبتعد عنها.

الزوج رفض الصلح لمدة 4 سنوات

تتابع «ناريمان»، «لما واجته أنكر أي حاجة، وبدأ يقنعني أن كل ده تهيؤات بسبب الحمل، وبعد ما خلفت ولادنا التؤام، بدأ يعاملني على إني شغاله في البيت، ويعايرني بشكلي أني اتغيرت بعد الولادة، ولما ألومه أنه مش بيهتم بولادنا يبغضب ويكسر الدنيا عليا، وصل الأمر إنه ضربني بحجة إني مقصرة في حقة وحق الولاد، وأما أطلب الانفصال كان بيحبسني، وبعد 4 سنين أخدت قرار الانفصال وغضبت عند أهلي، وفضل أكتر من سنتين رافض يصالحني، وأهله حاولوا يصلحوا بينا أكتر من مرة لكنه كان مصر أرجع من نفسي»، وفقًا لحديث الزوجة.

الأب رفض تكفل مصروفات طفليه

وبعد أن اشتد الخلاف بينهما، قالت الزوجة أنه رفض دفع نفاقتها وطفليها، وبناء على ذلك تكفلت بهما عائلتها، وعندما طلبت الطلاق رفض، فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة، وأقامت ضده دعوى نفقة حملت رقم 2028، ودعوى طلاق للضرر حملت رقم 732 في محكمة الاسرة بزنانيري، وتم إجباره لسداد نفقات طفليه التي بلغت 4 ملايين جنيه تقريبا خلال 3 سنوات، بين مدارس ونوادي ونفقات ملبس ومسكن ونفقات صحية، وتم التصالح في دعوى الطلاق وتعهد بحسن معاملتها.