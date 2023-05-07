سعر كيلو اللحم القائم اليوم الأحد مع قرب حلول عيد الأضحى

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء العجول في الوقت الراهن لاقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنّه لا يوجد سعر ثابت أو محدد للبيع، إذ يتم تحديد سعر العجول بحسب الوزن قائمًا.

سعر كيلو اللحم الحي اليوم

وأضاف نقيب الفلاحين، لـ«الوطن»، أنّ أسعار العجول تشهد حالة من التذبذب، خلال الفترة الحالية، بسبب الإقبال الكبير على شرائها استعدادًا لعيد الأضحى، إضافة إلى أنّ بعض المواطنين يقومون بالشراء من أجل تربيتها.

سعر كيلو اللحم البقري قائم اليوم 2023

وأضاف أبو صدام، أنّ الأسعار متفاوتة بشكل كبير، وتختلف من مكان إلى آخر، كما يختلف بحسب الوزن، ويتراوح سعر كيلو لحم العجول البقري القائم ما بين 135 جنيهًا إلى 140 جنيهًا تقريبًا، ما يعني أن سعر العجل يتراوح ما بين 35 ألفًا إلى 80 ألف جنيه.

سعر كيلو اللحم الضأن قائم اليوم

وتابع بأنّ سعر اللحم الجاموسي القائم يتراوح ما بين 120 إلى 125 جنيهًا للكيلو، ما يعني أنّ سعر العجل يتراوح في المتوسط ما بين 40 ألف إلى 80 ألف جنيه، كما أنّ سعر كيلو اللحم الضاني القائم يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا، بينما لا تباع لحوم الجمال قائم.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنّ من المتوقع أن يزداد الطلب على شراء العجول بشكلٍ كبير، خلال الفترة المقبلة، ما قد يتسبب فب تحريك الأسعار قليلا.