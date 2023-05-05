سعر توريد القطن 2023 بالمحافظات.. والقنطار يبدأ من 5500 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر توريد القطن 2023، سوف يصب في المقام الأول لمصلحة مزارعي القطن خلال موسم الزراعة من العام الحالي، في شتى محافظات مصر بالوجهين، البحري، والقبلي، وذلك بعد تحديد سعر توريد قنطار القطن كحد أدنى بواقع 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، وكذلك سعر قنطار القطن بمبلغ 4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.

سعر توريد القطن 2023 وأصناف المنزرع

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر توريد القطن 2023، في محافظات مصر سوف يشهد نقلة نوعية جيدة للغاية للموسم المنزرع الحالي، وذلك جراء زراعة أفضل أصناف تقاوي بذرة القطن المنزرعة من القطن طويل التيلة، وهي كالتالي:

- صنف تقاوي جيزة 96.

- وصنف تقاوي جيزة 97.

- وصنف تقاوي جيزة 92.

- وصنف تقاوي جيزة، 94.

- وصنف تقاوي جيزة 86.

سعر توريد القطن 2023 والمساحات المنزرعة

وأضاف أيضا أن سعر توريد القطن 2023، مرضي للغاية كحد أدني لمزارعي القطن هذا الموسم، ويشجع على مزيد من زراعة مساحات من القطن، التي بلغت حتى الآن على مستوى محافظات الجمهورية نحو 230 ألف فدان، والحصري مازال مستمر للمساحات المنزرعة خلال هذا الموسم.