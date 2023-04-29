نقيب الفلاحين: زيادة معدلات شراء العجول الفترة المقبلة استعدادا لعيد الأضحى

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحمراء تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال الوقت الراهن نتيجة توافرها بشكل جيد في الأسواق المحلية.

زيادة الإقبال على اللحوم الحمراء في عيد الأضحى

وأوضح أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك حجم طلب متزايد على شراء العجول، وكلما اقترب عيد الأضحى ازاد الإقبال، كما أن أسعار العجول الجاموسي القائم تتراوح ما بين 120 إلى 130 جنيها، بينما يتراوح سعر العجول البقري القائم ما بين 125 إلى 145 جنيها.

اختلاف أسعار اللحوم من مكان لآخر

وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تتراوح بين 240 إلى 310 جنيهات للكيلو في المتوسط، وقد يختلف السعر من مكان لآخر، الطلب يزداد على اللحوم الحمراء بنسبة تقدر بـ25% تقريبا حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، متوقعا زيادة معدل الطلبات على شراء العجول خلال الفترة المقبلة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.