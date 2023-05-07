إزالة 13 ألف متر تعديات على أملاك الدولة بقرية الوادي في جنوب سيناء

نظم مجلس مدينة طور سيناء، صباح اليوم الأحد، حملة إزالات مكبرة بقرية الوادي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لرؤساء مدن المحافظة، بعدم السماح بالبناء والتعدي على أملاك الدولة.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، لـ«الوطن»، أن المجلس بدأ تطبيق الموجة 21 من الإزالات، موضحا تنفيذ حملة الأسبوع الماضي على قرية الجبيل بطور سيناء، وإزالة أكثر من 4000 مترمربع.

إزالة 13 ألف مترمربع

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء نفذت حملة جديدة لإزالة تعديات على أراضي الدولة، حيث ترأس أحمد الحضري نائب رئيس المدينة أعمال الموجة 21 للإزالات، والتى جرت في قرية الوادى، وتم إزالة ما يقرب من 13 ألف مترمربع، عبارة عن مبان وأسوار وغرف مخالفة لقانون البناء.

وأشار إلى أن هذه هي الحملة الثانية التي يقودها مجلس مدينة طور سيناء، خلال أيام لإزالة آثار التعديات على الأراضي.

منازل وأسوار

وأضاف «الغمريني»، أن الإزالات في قرية الوادي بطور سيناء شملت منزل غير مأهول بالسكان، وسور أسمنتي حول أرض فضاء، ومبنى من الطوب الأسمنتي، إضافة إلى غرف وعشش.