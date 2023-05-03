إزالة 18 حالة تعد ضمن «الموجة 21» بمدينة طور سيناء

قال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم، إنه جرى تنفيذ حملة إزالات مكبرة ضمن «الموجة 21» لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار إلى أنّ المحافظ، شدد على رؤساء مدن المحافظة، بتنفيذ الموجة الـ21 للإزالات للمتعدين على أملاك الدولة، وعدم التهاون مع أي حالة تعد على أملاك الدولة.

إزالة 18 حالة تعد

وأكد رئيس مدينة طور سيناء، أنه ترأس حملة الإزالات التي جرى تنفيذها صباح اليوم، يرافقه أحمد الحضري نائب رئيس المدينة، وجرى تنفيذ أعمال لجنة حملة الإزالات للموجة الـ21، التي جرت صباح اليوم بقرية الجبيل، حيث تمت الإزالة لعدد 18 حالة تعد بواقع 4640 مترًا مربعًا.

المرور بصفة دورية على الأحياء

وشدد رئيس مدينة طور سيناء على متابعة الحالات التي جرى إزالتها اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى ضرورة المرور بصفة دورية على كل الأحياء لمتابعة أي حالات جديدة.