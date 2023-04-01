إزالة 53 حالة تعد على أملاك الدولة في مدينة الطور بجنوب سيناء

أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إن القيادة السياسية وجهت بضرورة الحفاظ علي أراضي الدولة، وعدم السماح بالتعدي عليها، مشيراً إلى أن مجلس مدينة طور سيناء يتابع بصفة يومية الأوضاع ويبلغ عن أي حالة تعد.

وأضاف رئيس مجلس المدينة لـ«الوطن»، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب حذر من التهاون في إزالة أي مخالفات، وطالب بالإزالة الفورية التي يتم رصدها.

53 حالة إزالة

وقال رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إزالة 53 حالة تعد على أملاك الدولة في الأحياء التابعة للمدينة، وتشمل منازل بدون ترخيص وأسوار مخالفة وعشش، إضافة إلي إزالات في المهد.

وأضاف، أن احمد الحضري نائب رئيس المدينة، يقوم بشكل دوري بمتابعة تقارير التغيرات المكانية التي توضح التعدي علي أراضي الدولة، والتأكد من عملية البناء بدون ترخيص على أراض مملوكة للدولة، ليتم تحرير محضر بالمخالفة وإزالتها علي الفور تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب.

حملات نظافة في الأحياء

وأوضح «الغمريني»، أن حملات النظافة مستمرة طوال شهر رمضان دون توقف، مشيرا إلى أن النظافة تشمل كل القطاعات بالمدينة.

وتابع، بأن شارع البنوك المؤدي إلى ديوان عام المحافظة جرى الانتهاء من تطويره بشكل كامل، وتركيب الانتر لوك والبلدورة، تمهيداً لافتتاحه في احتفالات تحرير سيناء مع بعض المشروعات الأخرى.