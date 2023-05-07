«الأرصاد»: الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية بدرجتين (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ درجات الحرارة تشهد انخفاضًا بالحرارة من الأمس وأول أمس، متوقعًا أن يستمر اليوم، بسبب استمرار التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، وهذه الكتل منخفضة بدرجات الحرارة بشكل كبير، بالإضافة لوجود امتداد لمنخفض جوي موجود بطبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 كيلومترات إلى 6 كيلومترات من سطح الأرض، يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزء من أشعة الشمس فترة النهار، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة، وتعتبر درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي درجتين.

الطقس نهارا ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الطقس فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، والأجواء مائلة للدفء ومعتدلة تمامًا على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ليلا

وشرحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنَّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة ويكون ملحوظًا بشكل كبير خلال ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، خصوصًا مع وجود نشاط للرياح ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر وهو يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة ويشعرنا بالبرودة فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، واليوم مع وجود المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا.