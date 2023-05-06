أمطار على 8 محافظات غدًا.. و«الأرصاد»: البسوا شتوي

ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا في المحافظات تشهد فرص سقوط أمطار مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتى يصل أقصى سرعة لها في جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت 38 كيلومترًا في الساعة مع تكوّن الغيوم الجزئية.

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وذكر بيان الأرصاد الجوية تعرض 8 محافظات إلى سقوط أمطار غدًا الأحد، بالإضافة إلى تأثير ظاهرة الرياح على جميع محافظات الجمهورية، وحذرت الأرصاد المواطنين بتوخي الحذر نظراً لحجب الرؤية الأفقية أحياناً لتأثير الأتربة العالقة، كما ناشدت المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة على مدار اليوم.

وأشارت الأرصاد إلى تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، السويس، بورسعيد، الدقهلية لتساقط الأمطار، وتكون متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات غدًا

وعن حالة الطقس غدًا في المحافظات أوضح خبراء الأرصاد أن محافظات القاهرة الكبرى تشهد نشاطًا للرياح إذ بلغت سرعتها 30 كيلومترًا مع طقس بارد وتكون الغيوم الجزئية وسجلت العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

فرص سقوط الأمطار غدًا في المحافظات

وسجلت العظمى في محافظات جنوب الوجه البحري 28 درجة والصغرى 15 درجة وسجلت سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة مع طقس بارد ليلًا ونهارًا وتكون الغيوم.

وتزداد سرعة الرياح على محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت سرعتها 36 كيلومترًا في الساعة وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة مع طقس غائم جزئيًا وسقوط أمطار.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية غدًا الأحد سقوط أمطار مع طقس غائم جزئيًا ونشاط الرياح بلغت سرعتها 30 كيلومترًا في الساعة وسجلت العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

وزادت سرعة الرياح في جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت 38 كيلومترًا في الساعة وسجلت العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة مع طقس غائم، وتنشط الرياح في محافظات شمال الصعيد إذ بلغت سرعتها 32 كيلومترًا في وسجلت العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط تكون معتدلة تصل ارتفاعها إلى 2.25 متر وتكون شمالية غربية، وجاءت حركة الأمواج في البحر المتوسط معتدلة تصل إلى 2 متر.