سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. وتحذير من هيئة الأرصاد للمواطنين 

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ قليل على مدينة الإسكندرية، وذلك في نطاق شرق المدينة بالتحديد في أحياء شرق والمنتزه أول وثان، وذلك لبضع دقائق قليلة قبل دقائق من منتصف ليلة اليوم، قبل أن تتوقف سريعا.

جاء ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، اضطرابا في طقس الإسكندرية اليوم بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، وهو ما قد تم صباح اليوم عبر سقوط أمطار خفيفة، وتجدد ليلا لكن بأمطار أكثر غزارة مما شهدته المدينة الساحلية صباحا.

تحذير من طقس الإسكندرية اليوم

وتبع تلك الأجواء تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر من هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم حتى الغد عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.