وزارة الأوقاف تعلن زيادة وقت خطبة الجمعة بالمساجد
كتب:
إسراء سليمان
01:12 ص | السبت 06 مايو 2023
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن قرار جديد للتوسع في وقت خطبة الجمعة ليكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير .
وتابع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وفق الله جميع أئمتنا وخطبائنا لكل خير ونفع بهم ورزقنا وإياهم سعة الفقه والفهم وسداد القول وأعاننا وإياهم على خدمة ديننا ووطننا وما أقامنا فيه وحملنا إياه من أمانة الكلمة».