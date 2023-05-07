طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار حالة التقلبات الجوية بحسب توقعات هيئة الأرصاد، وتتمثل في انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حال نزول البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 23 درجة، بانخفاض درجة واحدة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 16 درجة، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر خلال ساعات الليل، مع نشاط الرياح الأمر الذي يزيد من إحساس البرودة.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، ما تبعه نصائح بتوخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.