طقس الإسكندرية غدًا.. سقوط أمطار واستمرار الأجواء الباردة

يشهد طقس الإسكندرية غدًا، استمرار حالة التقلبات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يشهد انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرًا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

تفاصيل طقس الإسكندرية غدًا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدًا يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرًا حيث تسجل العظمى 23 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلًا حيث تسجل الصغرى 16، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر ليلًا.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية غدًا بنسبة 30%، أي يعني أمطارًا متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 36 كيلومترًا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدًا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.