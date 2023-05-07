متى تصل غرامة التدخين إلى 20 ألف جنيه؟.. حالة وحيدة احذر منها

يحظر القانون المصري التدخين في الكثير من الأماكن العامة، في محاولة للحفاظ على صحة المواطنين، من غير المدخنين المتواجدين في هذه الأماكن، وقد نظم القانون هذه المسألة، من خلال تحديد الأماكن الممنوع التدخين فيها، وكذلك تحديد العقوبات والغرامات التي يتم تطبيقها في حال مخالفة ذلك.

القانون رقم 52 لسنة 1981، والمعروف باسم قانون الوقاية من أضرار التدخين، بتعديلاته المختلفة، والتي كان من بينها القانون رقم 154 لسنة 2007، وضح كل ما يخص مسألة التدخين في الأماكن العامة.

حظر التدخين نهائيًا

فتقول المادة 6 مكرر 3، من القانون رقم 154 لسنة 2007، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981: «يحظر التدخين نهائيا بكل صورة في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة..».

غرامة 20 ألف جنيه

وحددت نفس المادة الخص المسؤول عن تطبيق ما ورد فيها داخل هذه المؤسسات، كما حددت العقوبات التي سيتم تطبيقها حال مخالفة ذلك، فقالت: «يلتزم المدير المسؤول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه».

أما من حيث العقوبة الموقعة على المدخن نفسه، فقد حددها القانون في حالة واحدة، إذ نصت المادة 6 مكرر 3، على أنَّه: «يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد على 100 جنيه»، وذلك في حال إخلاله بما ورد في المادة 6 من القانون رقم 52 لسنة 1981، والتي حظرت التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.