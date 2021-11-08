تعرف على عقوبة التدخين في الجامعة

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عددا من العقوبات يتم توقيعها علي أي شخص داخل الجامعة في إطار الاحترام والقدسية الأماكن التعليمية والحرم الجامعي، موضحا أن أبرزها يتمثل في توقع عقوبة التدخين في الجامعة سواء كانت حكومية أو خاصة، بخلاف العقوبات التي تصل إلى الإحالة الفورية لمجلس التأديب لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وقانون تنظيم الجامعات.

50 جنيها للضبطية

وعن عقوبة التدخين في الجامعة، أوضحت المصادر، أنها تكون 50 جنيها للضبطية الواحدة للفرد، وذلك خارج الأماكن غير المخصصة للتدخين، مؤكدا أن التدخين محظور نهائيا داخل الأماكن المغلقة والمدرجات وقاعات الدراسة والحمامات وغيرها من الأماكن المغلقة حفاظا على صحة الجميع من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وعاملين وأي شخص، لافتة إلى أن الأماكن المخصصة للتدخين تكون خارج أي مكان مغلق وبعيدا عن التجمعات الطلابية.

عقوبة التدخين في الجامعة

وعن عقوبة التدخين في الجامعة بالنسبة لأنواع المخدرات المختلفة، كشفت المصادر، أنه في حال ضبط أي شخص داخل الحرم الجامعي يدخن أي نوع مخدر، يتم إحالته مباشرة للجنة تحقيق عاجلة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقا لقانون تنظيم الجامعات الحكومية، موضحة أن العقوبة بالنسبة لتدخين أو تعاطي أي مخدر داخل الحرم الجامعي قد تصل للفصل من الجامعة.

وحذرت الجامعات في العديد من المنشورات الموجودة بالكليات ومداخل الجامعات، من خطورة التدخين وتأثيره على الصحة العامة للمواطنين، بجانب الحذر من عقوبة التدخين في الجامعة أو الكليات والمطاعم واتباع إرشادات الأمن لضبط السلوك الجامعي بما يتماشى مع تقاليد الحرم.