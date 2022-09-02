عقوبة التدخين داخل «الميكروباص أو الأتوبيس»: غرامة تصل إلى 200 جنيه

أكد المحامي محمد ربيع أن التدخين داخل سيارات الميكروباص يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً أن العقوبة في قانون المرور الغرض منها الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث وضمان القيادة السليمة.

وأضاف أن قانون المرور ينص على فرض غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب.

حملات على الطرق لتحليل المخدرات للسائقين

وأضاف «ربيع»، لـ«الوطن»، أن حملات إدارات المرور على الطرق بالتنسيق مع الصحة تباشر تحليل عينات من السائقين للتأكد من تعاطيهم المخدرات من عدمه، بما يساهم في الحد من حوادث الطرق والتصدي للمخالفين لأن مخالفة القيادة تحت تأثير المخدر أكثر ضررًا من التدخين داخل الميكروباص.

وحول قيادات السيارات دون تراخيص، أوضح أن القانون أقرّ عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون 18 سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة.

مراكز تعليم قيادة السيارات المخالفة للقانون

ولفت ربيع إلى أن العقوبات تطال كل من يقوم بإنشاء مراكز تعليم قيادة السيارات دون الحصول على الموافقات من إدارات المرور ووفق المادة المادة 79 فإن العقوبة تكون الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه.