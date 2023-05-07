ارتفاع معدلات توريد القمح في المحافظات.. غرف عمليات وحوافز للمزارعين

أعلنت مديريات التموين والتجارة الداخلية، استمرار توريد القمح في المحافظات، مع تقديم مزيد من الحوافز للمزارعين وتسهيل إجراءات التوريد، وتشكيل غرف عمليات لحل أي مشاكل طارئة.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ

وذكر عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم، أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم توريد القمح في محافظة كفر الشيخ وحتى صباح اليوم الأحد، بلغت 74 ألفاً و516 طن قمح بلدي.

ومن جانبه، شدّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

توريد 19 ألف طن قمح إلى شون وصوامع سوهاج

وفي سوهاج، أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية المهندس محمد إبراهيم، توريد 19.442 طن قمح إلى الشون والصوامع في المحافظة، منذ بدء موسم التوريد في 23 من شهر أبريل الماضي.

وأوضح وكيل تموين سوهاج، أن عملية توريد القمح تسير بانتظام، دون وجود أي معوقات.